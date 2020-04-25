Российскому летчику Ярошенко в США отказали в досрочном освобождении

25 Апр 2020 2020-04-25T02:50:38+03:00

Российский летчик Константин Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы 7 сентября 2011 года. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Об этом россиянина уведомила администрация тюрьмы в Данбери

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Российскому летчику Константину Ярошенко, приговоренному в США к 20 годам лишения свободы, отказали в досрочном освобождении, о чем заключенного уведомила администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут), сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Как писал сайт kp.ru, защита добивалась освобождения Ярошенко в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в США. Кроме того, россиянин уже отбыл более половины срока. Адвокат в начале апреля направил прошение о досрочном освобождении в американское Бюро тюрем и начальнику тюрьмы в Денбери.

По словам Тарасова, сотрудники администрации передали Ярошенко «отказ в освобождении за подписью директора тюрьмы», передает ТАСС.

Напомним, россиянина Константина Ярошенко по подозрению в контрабанде наркотиков задержали в Либерии в 2010 году, 7 сентября 2011 года суд в США приговорил его к 20 годам заключения, а в октябре 2019 года американские власти в очередной раз отказались передать летчика России.

ИСТОЧНИК KP.RU