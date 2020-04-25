Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Румынии

25 Апр 2020 2020-04-25T03:05:20+03:00

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Поздним вечером в пятницу, 24 апреля, на востоке Румынии недалеко от границы с Молдавией произошло землетрясение магнитудой 4,9.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр эпицентр подземных толчков располагался всего в пяти километрах к северо-востоку небольшого румынского города Текуч с населением 41,2 тысячи человек и в 164 километрах к юго-западу от молдавской столицы Кишинев, где проживают около 690 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 километров.

Информации о возможных жертвах, пострадавших или разрушениях пока не не поступало. Стоит отметить, что Румыния – страна с повышенной сейсмической активностью, и подземные толчки здесь не редкость.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 марта на северных Курилах произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Тогда эпицентр подземных толчков располагался в 228 километрах восточнее острова Онекотан и примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.

ИСТОЧНИК KP.RU