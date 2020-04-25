2020-04-25T07:39:40+03:00
Экономика

Назвали размер средней зарплаты в Москве на начало 2020 года

По последним данным, в столице получают на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Назвали размер средней зарплаты в Москве на начало 2020 годаНазвали размер средней зарплаты в Москве на начало 2020 годаФото: Артем ЛЕНЦ
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В начале текущего года в Москве размер зарплаты превысил аналогичный период 2018 года на 12,1%. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата.

Как передает RT, согласно данным ведомства, средняя заработная плата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей, тогда как первый месяц прошлого года средняя зарплата была 79,7 тыс. рублей.

По словам профессора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, такой рост произошел за счет индексации зарплат работников бюджетной сферы. При этом он отмечает, что в столице сосредоточены крупные компании, которые также сыграли свою роль.

«Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников», — передает RT слова специалиста.

Напомним, ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессиим в Москве. По данным Мосгорстата, страховщики и финансисты в столице поучают, в среднем, по 160 тысяч рублей в месяц

ИСТОЧНИК KP.RU

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