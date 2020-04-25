Эксперт объяснил «скачки» числа зараженных коронавирусом в России

25 Апр 2020 2020-04-25T08:25:47+03:00

За последнюю неделю ежедневный прирост зараженных в России колебался в пределах от 4,2 до 6 тысяч

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За последнюю неделю ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в России колеблется в пределах от 4,2 до 6 тысяч. Такие «скачки» могут говорить о выходе на плато по заболеваемости. Об этом сообщил глава центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента Георгий Сапронов.

Эксперт отметил, что граждане осознали серьезность ситуации и теперь, по его словам, Россия может выйти на плато к концу мая или немного раньше, сообщает РБК.

Напомним, ранее врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков предупредил о скачке числа заразившихся коронавирусом накануне майских праздников. По его словам, подходит момент карантинного периода после нарушений самоизоляции.

Тимаков также дал прогноз относительно пика коронавируса. Он заявил, что Москва может выйти на верхнюю точку заболеваемости коронавирусом COVID-19 уже в майские праздники, в то время как по всей стране - к концу мая.

ИСТОЧНИК KP.RU