В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников

25 Апр 2020 2020-04-25T08:44:46+03:00

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В рамках ме по борьбе с коронавирусом по всей стране необходимо ввести разовые пропуска для пожилых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также дополнительные разрешения для поездок на дачу и на посевные работы. Такое предложение сделала зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора

"У большинства людей, у которых есть дача, есть машина. Или организовать возможность транспортировки транспортными средствами, где будут обеспечены необходимые санитарные требования, которые позволят перевезти до места посадки и обратно", - передает РИА Новости слова зампреда СПЧ.

Также она обратила внимание на то, что пожилым людям и гражданам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, прогулки и физическую активность, поскольку без надлежащей активности, по-другому происходит насыщение организма кислородом, и ослабевает функционирование мышц

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Она сообщила о необходимости продлить «жесткие ограничения» как минимум на две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU