2020-04-25T09:14:26+03:00
В мире

Вторую видеоконференцию G20 отменили из-за разногласий Китая и США

Вашингтон требовал, чтобы ВОЗ отчиталась о своих действиях на начальном этапе распространения коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Вторую видеоконференцию G20 отменили из-за разногласий Китая и СШАВторую видеоконференцию G20 отменили из-за разногласий Китая и СШАФото: REUTERS
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Видеоконференцию лидеров «Большой двадцатки» отменили из-за разногласий между Вашингтоном и Пекином.

По данным газеты South China Morning Post, Соединенные Штаты требовали, чтобы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отчиталась о своих действиях на начальном этапе распространения новой коронавирусной инфекции. В то же время Китай вступал категорически против такого предложение.

Утоняется, что переговоры G20 была отменена в самый последний момент. При этом собеседник издания считает, что конференция состоится в ближайшие время после того, как Вашингтон и Пекин придут к компромиссу.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Китай в том, что они якобы утаивали информацию о реальной опасности COVID-19 в первые недели вспышки.

Кроме того, власти американского штата Миссури привели такой же аргумент и подали в суд на китайских властей. Генпрокурор штат Эрик Шмитт считает, что «правительство Китая, Коммунистическая партия Китая» в конце прошлого года препятствовали распространению информации об инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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