25 Апр 2020 2020-04-25T10:58:01+03:00

В США началась проверка в связи с падением цен на нефть марки WTI ниже нуля Фото: REUTERS

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Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) Соединённых Штатов начала проверку причин резкого падения цен на нефть марки WTI до отрицательных значений.

Начать расследование потребовал основатель нефтегазовой компании Continental Resources Харольд Хамм, направивший СFTC письмо, котором в качестве возможных причин резкого падения цен указывались «манипуляция рынком» и «системный сбой».

Напомним, 20 апреля майские фьючерсы WTI ушли в минус и произошел исторический обвал цен, когда американская нефть потеряла в цене 300% и впервые стала отрицательной, упав до отметки в «минус 37 долларов».

Как писал сайт kp.ru, министр энергетики России Александр Новак объяснил такой обвал действиями спекулянтов и призвал не драматизировать очередное падение цен на нефтяном рынке.

Стоит отметить, что 22 апреля, стоимость нефти пошла вверх. На следующий день после того, как президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС США наносить удары по иранским военным катерам в случае их вмешательства в действия американских кораблей, 23 апреля цена WTI превысила 17,5 долларов за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU