Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса

25 Апр 2020 2020-04-25T11:20:45+03:00

Отсрочка по выплатам будет действовать от 4 до 6 месяцев

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малых и средних предприятий из перечня, пострадавших от коронавируса отраслей экономики.

Согласно постановление такие предприятия наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи на срок от 4 до 6 месяцев

Напомним, ранее правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей. В новый список вошла торговлю одеждой и авто, а также музеи и зоопарки.

Позже глава правительства сообщил, что крупные компании из списка пострадавших отраслей смогут воспользоваться беспроцентными кредитами. Кабмин выделит на эти цели 3,5 миллиарда рублей.

Кроме того, как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку в 5-дневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям максимально сохранять занятость, доходы сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU