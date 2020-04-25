25 Апр 2020 2020-04-25T11:38:09+03:00

В Москве полицейского и адвоката задержали из-за взятки в полмиллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

По версии следователей, они вступили в сговор, чтобы прекратить расследования уголовного дела.

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В Москве задержали сотрудника полиции и адвоката по подозрению во взяточничестве.

Как сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова, в минувшую пятницу, 25 апреля, был задержан адвокат, после чего в течение нескольких часов задержали полицейского.

По версии следователей, они вступили в сговор, чтобы прекратить расследования уголовного дела. Предполагается, что сотрудник полиции в апреле этого совместно с адвокатом хотели незаконно получить деньги в размере 500 тысяч рублей от участника уголовного судопроизводства за прекращение расследования уголовных дел.

При этом, взятка передавалась под видом оплаты соглашения по оказанию юридических услуг адвокатом.

Напомним, накануне, 17 апреля, по подозрению в получении взятки в Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии Сергея Новикова - министра строительства и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU