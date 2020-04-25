2020-04-25T12:21:15+03:00
Политика

Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16 над Балтийским морем

После чего истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Истребитель Су-27 ВКС РФИстребитель Су-27 ВКС РФФото: Алексей БУЛАТОВ
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Два российских истребителя Су-27 были подняты в небо для идентификации и сопровождения бельгийского F-16 над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что после того, как иностранный самолет изменил свой курс полета от госграницы России, российские истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.

«Летчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолет F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии, и взяли его на сопровождение», - сообщили в министерстве.

Напомним, ранее российский пилот истребителя-перехватчика МиГ-31, который сопровождал стратегический ракетоносец ВКС России, встретился в небе с американским F-16. Полот ВКС РФ вложил видео, как российский истребитель приближается к своему коллеге из НАТО, а пилот МиГ-31 машет ему рукой и показывает большой палец, поняв дружеский намёк, пилот F-16 начал манёвр отхода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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