Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

25 Апр 2020 2020-04-25T12:38:17+03:00

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Реструктуризация кредитов для физических лиц пользуется огромной популярностью. В итоге кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей, при этом эта сумма им не компенсируется. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф

«У нас уже сотни тысяч заявок на реструктуризацию. <...> 6 месяцев каникул, которые предоставляются по кредитам ипотечным, потребительским кредитам и по кредитным картам, не принесут банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется», - сказал глава Сбербанка

По его словам, для банков это «болезненная мера»

ИСТОЧНИК KP.RU