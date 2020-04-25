25 Апр 2020 2020-04-25T12:45:22+03:00

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В субботу, 25 апреля, умерла Юлия Ларионова, главный редактор «Русского радио». Об этом сообщил продюсер Иосиф Пригожин.

«За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на Русском радио. @russkoe_radio Светлая память и искренние соболезнования родным и близким», - написал известный продюсер в Instagram.

О причинах смерти Юлии Ларионовой пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU