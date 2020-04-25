Орешкин: такого серьёзного кризиса в мире не было со времён Второй мировой войны

25 Апр 2020 2020-04-25T12:52:34+03:00

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Помощник президента России Максим Орешкин считает, что Максим Орешкин.предстоящие падение предстоящие мирового такого кризиса, как нынешний, в мире не было со времён Второй мировой войны.

По его словам, падение мирового ВВП будет "гораздо глубже", чем оно было в кризис 2008–2009 года.

"По сути, это кризис таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны", - заявил он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1".

ИСТОЧНИК KP.RU