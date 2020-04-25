Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе

25 Апр 2020 2020-04-25T14:02:57+03:00

Глава Счетной палаты также отметил, что в этом году российский бюджет будет дефицитным

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При коронавирусе в России следует ввести продовольственные выплаты россиянам. Такое предложение сделал глава Счетной палаты Кудрин.

«Нужно балансировать с возможностями и думать о будущем. Сейчас надо на это бросить большие силы, в том числе, возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные пакеты», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Счетной палаты отметил, что пандемия коронавируса будет пройдена «в лучшем или худшем варианте», после чего экономика начнёт восстанавливаться и вернется к обычной жизни, однако на данный момент сейчас важно помочь гражданам и бизнесу пройти ее пик.

Как писал сайт kp.ru, он также отметил, что в этом году российский бюджет будет дефицитным. По его словам, последствия кризиса для России могут растянуться на 2-4 года.

ИСТОЧНИК KP.RU