Причины смерти Юлии Ларионовой: Главный редактор "Русского радио" долго болела

25 Апр 2020 2020-04-25T15:49:14+03:00

Юлия Ларионова скончалась 24 апреля, в пятницу, в возрасте 44 лет Фото: Соцсети

О том, что у Ларионовой был рак, рассказал гендиректор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов

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Главный редактор "Русского радио" перед смертью долго болела раком.

Несколько лет перед смертью Юлия Ларионова болела онкологическим заболеванием, сообщает издание "СтарХит". Источник издания рассказал, что Ларионова не сдавалась перед заболеванием, лечилась в нескольких странах и прошла несколько курсов химиотерапии.

Напомним, Юлия Ларионова скончалась 24 апреля, в пятницу, в возрасте 44 лет.

О её смерти сообщил в своём Instagram продюсер Иосиф Пригожин.

Ларионова была назначена главным редактором «Русского радио» в феврале 2016 года. Ранее она была музыкальным редактором радиостанции.

- Юля боролась и старалась. Большое спасибо Иосифу за долгую поддержку. Возможно, вы не знали Юли, но, поверьте, это был очень светлей и добрый человек. Ещё раз спасибо за поддержку, - также написал ведущий "Русского радио" Дмитрий Оленин.

ИСТОЧНИК KP.RU