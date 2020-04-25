2020-04-25T16:05:31+03:00
Происшествия

Начали воровать до кризиса: со склада в Москве вынесли женского белья почти на 4 млн рублей

Трусами и лифчиками промышляли свои же товароведы
Ася КУЗНЕЦОВА
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Со склада фабрики женского белья украли товара на сумму почти в 4 миллиона рублейСо склада фабрики женского белья украли товара на сумму почти в 4 миллиона рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве со склада производителя нижнего белья похитили товар на 3,8 миллиона рублей. В полицию обратился юрист компании, сообщает источник kp.ru.

Он сообщил, что пропажу обнаружили только во время инвентаризации, поэтому никто не знает когда именно пропала крупная партия женского белья. Однако основными подозреваемыми стали четыре товароведа, работавших в торговой точке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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