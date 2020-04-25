В Москве закроют вестибюли ещё 13 станций метро

25 Апр 2020 2020-04-25T16:21:41+03:00

Московское метро закроет часть выходов в город еще на 13 станциях Фото: REUTERS

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Московское метро с 26 апреля временно закроет вестибюли ещё 13 станций, сообщается на сайте столичной подземки.

Отмечается, чтос ами станции продолжат свою работу, но войти на них и выйти с них в город можно будет только через соседние вестибюли.

Некоторые выходы будут теперь закрыты на станциях "Верхние Лихоборы", "Владыкино", "Волоколамская", "Зябликово", "Парк культуры", "Петровский парк", "Пражская", "Рамеки", "Солнцево", "Орехово", "Фонвизинская", "Шелепиха", "Шипиловская".

В сообщении на сайте Мосметро также сказано, что до введения режима самоизоляции станции "Владыкино" и "Фонвизинская" пропускали за сутки от 6,6 до 8,1 тысячи людей. Сейчас в утренний час пик через станцию заходят всего 120 пассажиров, а за сутки - 1,2 тысячи людей.

Напомним, с 14 аперля приостановлена работа некоторых вестибюлей уже 20 станций метро. Среди них "Алма-Атинская", "Багратионовская", "Боровское шоссе", "Выставочная", "Говорово", "Косино", "Кунцевская", "Международная", "Мичуринский проспект", "Озерная", "Пионерская", "Пятницкое шоссе", "Рассказовка", "Румянцево", "Савёловская", "Спартак", "Филевский парк", "ЦСКА".

ИСТОЧНИК KP.RU