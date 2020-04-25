В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Пенсионерам следует разрешить прогулки во дворе дома. Список будет составлять старший по подъезду или управляющая компания. При этом прогулки будут разрешены только по очереди. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Он отметил, что прогулки важны для здоровья пожилых людей и напомнил, что первое распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина о введении режима изоляции для горожан старше 65 лет запрещало пенсионерам выходить на улицу с любыми целями.
- У других граждан есть возможность сходить в магазин, погулять с собакой, но пожилые этого лишены, - заявляет Рязанский.
ИСТОЧНИК KP.RU