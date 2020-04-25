В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

25 Апр 2020 2020-04-25T17:34:54+03:00

Пожилым людям старше 65 лет нужно позволить поочередно гулять во дворе и около дома, заявили в Совфеде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Пенсионерам следует разрешить прогулки во дворе дома. Список будет составлять старший по подъезду или управляющая компания. При этом прогулки будут разрешены только по очереди. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Он отметил, что прогулки важны для здоровья пожилых людей и напомнил, что первое распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина о введении режима изоляции для горожан старше 65 лет запрещало пенсионерам выходить на улицу с любыми целями.

- У других граждан есть возможность сходить в магазин, погулять с собакой, но пожилые этого лишены, - заявляет Рязанский.

ИСТОЧНИК KP.RU