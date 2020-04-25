2020-04-25T17:11:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус обнаружили у протоиерея Агейкина посмертно

Священник умер 21 апреля в возрасте 48 лет
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Протоиерей Агейкин заразился коронавирусом из-за общения с людьми еще до введения в Московской епархии запрета для прихожан на посещение богослужений. Фото: РПЦПротоиерей Агейкин заразился коронавирусом из-за общения с людьми еще до введения в Московской епархии запрета для прихожан на посещение богослужений. Фото: РПЦ
Изменить размер текста:

Протоиерей Александр Агейкин заразился коронавирусом из-за того, что общался с прихожанами ещё до того, как в Московской епархии ввели запрет на посещение богослужений. Об этом сообщили представители РПЦ.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Москвы протоиерей Александр Агейкин умер во вторник, 21 апреля, на 49-м году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лавров сообщил, что многим странам НАТО не разрешают просить помощи у России
Коронавирус обнаружили у протоиерея Агейкина посмертно
В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди
Назван способ обмануть коронавирус
Российские врачи опубликовали список коллег, погибших от коронавируса
В Москве закроют вестибюли ещё 13 станций метро
Начали воровать до кризиса: со склада в Москве вынесли женского белья почти на 4 млн рублей
Причины смерти Юлии Ларионовой: Главный редактор "Русского радио" долго болела
Эксперты назвали аномальной эпидемию на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
В Госдуму внесли проект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин
Депутат Госдумы Калашников рассказал о воспалении легких из-за коронавируса
ВОЗ: нет доказательств иммунитета к коронавирусу у переболевших
В России за сутки 66 человек умерло от коронавируса
Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
Власти Москвы опровергли сообщения о переполненных больницах
Орешкин: такого серьёзного кризиса в мире не было со времён Второй мировой войны
Умерла Юлия Ларионова, главный редактор «Русского радио»
Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей
Кудрин считает, что последствия кризиса для России могут растянуться на 2-4 года
Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16 над Балтийским морем
В Китае более 500 добровольцев получили инъекцию в ходе клинических испытаний первой вакцины от коронавируса
В Москве полицейского и адвоката задержали из-за взятки в полмиллиона рублей
Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для малого и среднего бизнеса
В США началась проверка в связи с падением цен на нефть марки WTI ниже нуля