Коронавирус обнаружили у протоиерея Агейкина посмертно

25 Апр 2020 2020-04-25T17:11:17+03:00

Протоиерей Агейкин заразился коронавирусом из-за общения с людьми еще до введения в Московской епархии запрета для прихожан на посещение богослужений. Фото: РПЦ

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Протоиерей Александр Агейкин заразился коронавирусом из-за того, что общался с прихожанами ещё до того, как в Московской епархии ввели запрет на посещение богослужений. Об этом сообщили представители РПЦ.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Москвы протоиерей Александр Агейкин умер во вторник, 21 апреля, на 49-м году.

ИСТОЧНИК KP.RU