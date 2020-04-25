Власти Москвы рассказали, сколько водителей продолжают ездить без пропусков

25 Апр 2020 2020-04-25T19:11:01+03:00

Сотрудники ГИБДД задержали уже более 130 человек, нарушивших обязательный карантин поездкой на машине

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В Москве зарегистрировали 8% водителей за минувшие сутки, которые не оформили цифровой пропуск перед поездкой, сообщается в социальной сети департамента транспорта столицы.

- Вчера 1,9 млн автомобилей передвигались по Москве, из них 152 тыс. (8%) были без пропусков, - сказано в заявлении.

При этом в ведомстве отметили, что число водителей без пропусков становиться всё меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU