Власти Москвы рассказали, сколько водителей продолжают ездить без пропусков
Сотрудники ГИБДД задержали уже более 130 человек, нарушивших обязательный карантин поездкой на машине
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В Москве зарегистрировали 8% водителей за минувшие сутки, которые не оформили цифровой пропуск перед поездкой, сообщается в социальной сети департамента транспорта столицы.
- Вчера 1,9 млн автомобилей передвигались по Москве, из них 152 тыс. (8%) были без пропусков, - сказано в заявлении.
При этом в ведомстве отметили, что число водителей без пропусков становиться всё меньше.
ИСТОЧНИК KP.RU