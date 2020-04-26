2020-04-26T01:38:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 26 апреля 2020: фермеры подарили медикам мед, большинство пациентов лечится дома

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 26 апреля 2020
Павел КЛОКОВ
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Последние новости о коронавирусе в Москве на 26 апреля 2020Последние новости о коронавирусе в Москве на 26 апреля 2020Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За последние сутки в Москве зафиксировано 2612 новых случаев коронавируса (из них более 85% - пациенты моложе 65 лет). Это меньше, чем на момент 25 апреля (2957 инфицированных).

Всего в столице сейчас зафиксировано 39 509 заболевших.

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, вылечились от COVID-19 уже 3047 человек (за последние сутки 312 пациентов). В Оперштабе говорят, что процесс выздоровления идет быстрым темпом.

Из приятных новостей. Российские фермеры подарили центру Бакулева, в котором сейчас борются с коронавирусом, 100 кг меда. И сделали это с помощью «Комсомольской правды», которая накануне получила письмо с таким текстом: «Мы, фермеры, хотим помогать в войне с коронавирусом. У нас своя пасека, с которой мы собираем натуральный мед. Хотим подарить его врачам и пациентам, которые борются с этой заразой. Помогите». Партия меда досталась сотрудникам одного из корпусов Центра имени Бакулева, который накануне перепрофилировали для лечения COVID-19.

В мэрии тем временем ответили на коллективный иск и объяснили, почему временные ограничения, которые ввели в столице, законны. Документ опубликовал один из истцов, заявивший, что временные пропуска и последние указы мэра нарушают его право на неприкосновенность частной жизни, а также личную и семейную тайну. Аргументы мэрии:

- свобода передвижения «может быть ограничена на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности» (пандемия, признанная на международном уровне, является как раз таким случаем);

- режим самоизоляции ввели для предупреждения ЧС и сохранения здоровья людей (режим повышенной готовности предусмотрен ФЗ «О защите населения»);

- также никто не отменял Указ Президента РФ от 2 апреля 2020 года, в котором говорится об ограничительных мероприятиях и особом порядке передвижения на соответствующих территориях во время пандемии.

На московских дорогах за апрель этого года задержали 130 водителей, которые нарушили карантин. Эти цифры обнародовали сотрудники ГИБДД, которые продолжают нести службу на въездах в Москву в круглосуточном режиме. С 15 апреля инспекторы проверили почти 20 тысяч единиц транспорта на наличие цифровых пропусков как у водителей, так и у пассажиров. Большинство из них ведет себя добросовестно, с пониманием (лишь 4,5% водителей и 0,3% пассажиров ехали без пропусков).

Департамент здравоохранения выступил с официальным обращением, заявив, что больничных коек в Москве хватает, а большинство пациентов лечится на дому. Тем не менее расширение больничных площадей продолжается и в ближайшее время в столице будет уже 20 тыс коек именно для госпитализации инфицированных (сейчас 16 тыс). На текущий момент пациентов принимают в 57 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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