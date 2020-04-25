2020-04-25T20:14:52+03:00
В мире

В Украине продавцы и посетители атаковали закрытый из-за карантина рынок

Жители города Каменский требовали возобновить работу, поскольку заплатили налог за час до ужесточения мер
Ася КУЗНЕЦОВА
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Жители города Каменское Днепропетровской области Украины отказались покидать закрытый на карантин рынок. Торговцы возмущались, что прямо перед закрытием оплатили полагающийся налог.Жители города Каменское Днепропетровской области Украины отказались покидать закрытый на карантин рынок. Торговцы возмущались, что прямо перед закрытием оплатили полагающийся налог.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В городе Каменское Днепропетровской области Украины продавцы и покупатели атаковали закрытый из-за карантина Центральный рынок, сообщает издание "Обозреватель". Продавцов возмутило, что их никто не предупредил об остановке работы, а рынок закрыли через час после того, как они заплатили налог в тысячу гривен. Самых агрессивных протестующих охране пришлось выгонять с рынка силой.

Горожане также требовали возобновить работу рынка и отказывались уйти с него, поскольку их не предупредили заранее.

- У торговцев взяли местовое, санэпид, налог в общей сложности 1000 гривен, а через один час закрыли. Знали заранее, но бабки забрали, - приводит издание цитату одного из местных жителей.

Напомним, по состоянию на 25 апреля, в Украине число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч человек, а жертвами COVID-19 стал 201 пациент. 782 человека вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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