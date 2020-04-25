В Украине продавцы и посетители атаковали закрытый из-за карантина рынок
В городе Каменское Днепропетровской области Украины продавцы и покупатели атаковали закрытый из-за карантина Центральный рынок, сообщает издание "Обозреватель". Продавцов возмутило, что их никто не предупредил об остановке работы, а рынок закрыли через час после того, как они заплатили налог в тысячу гривен. Самых агрессивных протестующих охране пришлось выгонять с рынка силой.
Горожане также требовали возобновить работу рынка и отказывались уйти с него, поскольку их не предупредили заранее.
- У торговцев взяли местовое, санэпид, налог в общей сложности 1000 гривен, а через один час закрыли. Знали заранее, но бабки забрали, - приводит издание цитату одного из местных жителей.
Напомним, по состоянию на 25 апреля, в Украине число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч человек, а жертвами COVID-19 стал 201 пациент. 782 человека вылечились.
ИСТОЧНИК KP.RU