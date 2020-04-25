В Украине продавцы и посетители атаковали закрытый из-за карантина рынок

25 Апр 2020 2020-04-25T20:14:52+03:00

Жители города Каменское Днепропетровской области Украины отказались покидать закрытый на карантин рынок. Торговцы возмущались, что прямо перед закрытием оплатили полагающийся налог. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В городе Каменское Днепропетровской области Украины продавцы и покупатели атаковали закрытый из-за карантина Центральный рынок, сообщает издание "Обозреватель". Продавцов возмутило, что их никто не предупредил об остановке работы, а рынок закрыли через час после того, как они заплатили налог в тысячу гривен. Самых агрессивных протестующих охране пришлось выгонять с рынка силой.

Горожане также требовали возобновить работу рынка и отказывались уйти с него, поскольку их не предупредили заранее.

- У торговцев взяли местовое, санэпид, налог в общей сложности 1000 гривен, а через один час закрыли. Знали заранее, но бабки забрали, - приводит издание цитату одного из местных жителей.

Напомним, по состоянию на 25 апреля, в Украине число заразившихся коронавирусом превысило восемь тысяч человек, а жертвами COVID-19 стал 201 пациент. 782 человека вылечились.

ИСТОЧНИК KP.RU