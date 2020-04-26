Число заболевших коронавирусом в Москве на 26 апреля 2020 приближается к 40 тысячам человек
За последние сутки в Москве зафиксировали 2612 новых случаев коронавируса (COVID-19). Из них более 85% - пациенты моложе 65 лет. Наблюдается спад, хотя и небольшой (цифра предыдущих суток составляла 2957 пациентов).
На данный момент в Москве зарегистрировано 39 509 человек, заболевших коронавирусом. Большинство из них лечится дома. Как объяснили в Департаменте здравоохранения Москвы, в стационары доставляют только самых тяжелых больных, с осложнениями (или тех, кто пребывает в группе риска - например, сердечники).
По выздоровевшим. К 26 апреля от коронавирусной инфекции в столице вылечилось более 3 тысяч человек (за последние сутки 312 пациентов).
- Количество выздоровевших в последние дни растёт быстрым темпом, - сообщила Оперштабу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3047.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»