Число заболевших коронавирусом в Москве на 26 апреля 2020 приближается к 40 тысячам человек

26 Апр 2020 2020-04-26T01:39:27+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 26 апреля 2020 года

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За последние сутки в Москве зафиксировали 2612 новых случаев коронавируса (COVID-19). Из них более 85% - пациенты моложе 65 лет. Наблюдается спад, хотя и небольшой (цифра предыдущих суток составляла 2957 пациентов).

На данный момент в Москве зарегистрировано 39 509 человек, заболевших коронавирусом. Большинство из них лечится дома. Как объяснили в Департаменте здравоохранения Москвы, в стационары доставляют только самых тяжелых больных, с осложнениями (или тех, кто пребывает в группе риска - например, сердечники).

По выздоровевшим. К 26 апреля от коронавирусной инфекции в столице вылечилось более 3 тысяч человек (за последние сутки 312 пациентов).

- Количество выздоровевших в последние дни растёт быстрым темпом, - сообщила Оперштабу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3047.

ИСТОЧНИК KP.RU