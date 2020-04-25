2020-04-25T21:35:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Учёный объяснил, как анализ крови поможет предсказать тяжёлое течение коронавируса

Важную роль играет соотношение иммунных клеток лимфоцитов и нейтрофилов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Спрогнозировать риск тяжелой формы COVID-19 можно также по определенным показателям анализа крови. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСССпрогнозировать риск тяжелой формы COVID-19 можно также по определенным показателям анализа крови. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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По определённым анализам крови можно спрогнозировать риск тяжёлой формы коронавируса, сообщил доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Он уточнил, что важнейшую роль играет соотношение иммунных клеток лимфоцитов и нейтрофилов (их количество указывается в общем анализе крови. - Ред.).

Учёный также рассказал, что у многих, кому приходится лечиться кортикостероидами (гормональными противовоспалительными препаратами) падает количество лимфоцитов.

- Исследования показали такую закономерность: если количество нейтрофилов разделить на количество лимфоцитов и получится цифра меньше 3-х, то заболевание (COVID-19) практически всегда протекает благоприятно, - заключил Лукашев.

Ранее сайт kp.ru публиковал исследования, в которых выяснилось, у кого повышена угроза тяжело заболеть и умереть от коронавируса и как степень риска зависит от разных хронических болезней и даже от конкретных показателей крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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