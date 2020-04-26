Число заболевших коронавирусом в Московской области на 26 апреля 2020 года превысило 8 тысяч человек

26 Апр 2020 2020-04-26T01:37:57+03:00

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В Московской области за последние сутки выявили 605 новых случаев коронавируса. И, получается, всего в области теперь уже 8494 инфицированных (за все время пандемии).

В общероссийском списке по количеству заболевших Подмосковье занимает второе место (после столицы). Далее следуют крупные российские регионы и города. Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Дагестан, Нижегородская область, Краснодарский край, Тульская область и так далее. Замыкает список Чукотский округ и Севастополь (у них по одному заболевшему за прошедшие сутки).

Количество умерших увеличилось до 69 - в отчете за прошлые сутки их было 66 (за весь период).

Число выздоровевших равняется теперь 272-м пациентам - 24 часа назад их было 262 (тоже за весь период).

Очаги заражения по-прежнему - Одинцово, Люберцы, Мытищи, Красногорск и другие крупные муниципалитеты.

Также напомним, что в области, как и в столице, продолжает действовать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только с официальным пропуском или в случае крайней необходимости (в поликлинику, аптеку, в магазин за продуктами, на работу или на прогулку с собакой).

ИСТОЧНИК KP.RU