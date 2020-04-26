26 Апр 2020 2020-04-26T01:33:57+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 26 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 26 апреля 2020 года возросло до 404 человек, за минувшие сутки скончались 38 больных. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксированы уже 39509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2612 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Причем по-прежнему большинство (42%) – люди от 18 до 45 лет. Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что 37,5% новых пациентов – в возрасте от 46 до 65, 9% – от 66 до 79 лет, 4,5% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 7% – дети и подростки до 18 лет.

Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 3047 пациентов, за сутки – 312.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вирусолог рассказал о чувствительности коронавируса к ультрафиолету — под воздействием солнечного света он быстрее погибает. Специалист уверен, что летом вспышка COVID-19 должна пойти на спад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU