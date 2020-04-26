2020-04-26T01:33:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 26 апреля 2020 года возросло до 404 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 26 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России действует режим самоизоляцииВ России действует режим самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 26 апреля 2020 года возросло до 404 человек, за минувшие сутки скончались 38 больных. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксированы уже 39509 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2612 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Причем по-прежнему большинство (42%) – люди от 18 до 45 лет. Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что 37,5% новых пациентов – в возрасте от 46 до 65, 9% – от 66 до 79 лет, 4,5% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 7% – дети и подростки до 18 лет.

Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 3047 пациентов, за сутки – 312.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вирусолог рассказал о чувствительности коронавируса к ультрафиолету — под воздействием солнечного света он быстрее погибает. Специалист уверен, что летом вспышка COVID-19 должна пойти на спад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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