2020-04-25T23:09:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус нашли у протоиерея Балашова

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата сообщил об этом в своём Facebook
Ася КУЗНЕЦОВА
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Протоиерей Балашов рассказал, что болен коронавирусомПротоиерей Балашов рассказал, что болен коронавирусомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом. Он сообщил об этом в своём Facebook.

Он также рассказал, что сдал анализы 21 апреля вместе со всеми сотрудниками прихода храма Воскресения Словущего на Успенском вражке. 24 апреля он узнал, что тест оказался положительным. После этого они с супругой самоизолировались.

Балашов отмечает, что чувствует себя удовлетворительно.

- Дорогие друзья, должен сообщить вам, что вчера получил результат анализа на вирус Covid19, который мы с рядом других священнослужителей и сотрудников нашего прихода сдали во вторник. Результат положительный, то есть вирус есть, - поделился протоиерей Балашов.

Все клирики храма на карантине, а сам он закрыт. Зампред ОВЦС предложил прихожанам встретиться с ним в воскресенье с помощью конференции в Zoom.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий заразился коронавирусом. Он проходит лечение в стационаре, сообщила рабочая группа при патриархе в своей социальной сети. Митрополит является руководителем этой группы. Теперь, как сообщается, он будет работать дистанционно из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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