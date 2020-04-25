Орешкин: «Главный приоритет – это человек»

25 Апр 2020 2020-04-25T23:35:36+03:00

Помощник президента России рассказал, что меры поддержки в первую очередь будут направлены на сохранение занятости и доходов населения

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Приоритетом всех предпринимаемых российским руководством мер поддержки в условиях вспышки коронавируса и связанных с ней ограничений является сохранение занятости и уровня доходов жителей страны. Об этом рассказал помощник президента России Максим Орешкин.

«По всем мерам, которые сейчас реализуются в России, главный приоритет – это человек, это гражданин, попытка сохранить его занятость, попытка сохранить его доходы. В тех случаях, когда это невозможно, когда он становится безработным, - повысить тот уровень поддержки, который человек будет получать», - сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Максим Орешкин подчеркнул, что «особый акцент делается на семьи с детьми». Кроме того, он напомнил, что глава государства «постоянно говорит, что именно за двумя этими показателями – за безработицей и за доходами населения – органы власти, и правительство, и ЦБ должны смотреть в первую очередь, потому что это главные сейчас проблемные зоны», передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее премьер Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 30 апреля подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса для индивидуальных предпринимателей и отдельных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU