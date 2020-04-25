2020-04-25T23:45:39+03:00
Общество

В Госдуме прокомментировали заявление Регины Тодоренко о домашнем насилии

Зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей считает, что нужен закон о профилактике семейного насилия
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Телеведущая Регина ТодоренкоТелеведущая Регина ТодоренкоФото: YouTube
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Вызвавшее громкий скандал высказывание звезды «Орла и решки» Регины Тодоренко» о домашнем насилии Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Регина Тодоренко высказалась о домашнем насилии.ВИДЕО: instagram.com/reginatodorenko

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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