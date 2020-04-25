В Берлине прошла акция протеста против карантина, задержаны более 100 человек

25 Апр 2020 2020-04-26T08:47:26+03:00

Более 100 человек были задержаны в Берлине на акции протеста против Фото: REUTERS

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В субботу, 25 апреля, на площади Розы Люксембург в центре Берлина около тысячи горожан собрались на акцию протеста против жестких карантинных мер, предпринятых властями Германии из-за пандемии коронавируса. Полиция задержала более 100 демонстрантов, сообщает издание Die Welt.

Несанкционированная городскими властями акция проходила у театра «Фольксбюне» (Берлинский народный театр) в центре немецкой столицы. Около трех часов дня (16:00 мск) полицейские выставили заграждения на ведущих к театру улицах, чтобы к митингу не присоединились новые протестующие, а потом сотрудники правоохранительных органов с помощью громкоговорителей призвали демонстрантов разойтись по домам. Тем более, что в стране вообще запрещено собираться в группы в связи с пандемией COVID-19.

В акции на площади Розы Люксембург приняли участие представители самых разных политических течений. По мнению протестовавших, принятые властями ФРГ меры борьбы с распространением коронавируса среди населения ограничивают их права и свободы.

Между тем, как писал сайт kp.ru, по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией Германия занимает пятое место в мире. Однако, по словам канцлера Ангелы Меркель, жесткие карантинные меры показали эффективный результат, и резкий рост числа зараженных COVID-19 постепенно идет на спад.

Напомним, в Германии появились в продаже экспресс-тесты на коронавирус, которые не требуют лабораторных условий и долгого (больше двух часов) ожидания результата.

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ИСТОЧНИК KP.RU