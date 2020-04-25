2020-04-26T08:47:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Берлине прошла акция протеста против карантина, задержаны более 100 человек

Демонстрация собрала около тысячи участников
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Более 100 человек были задержаны в Берлине на акции протеста противБолее 100 человек были задержаны в Берлине на акции протеста противФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 25 апреля, на площади Розы Люксембург в центре Берлина около тысячи горожан собрались на акцию протеста против жестких карантинных мер, предпринятых властями Германии из-за пандемии коронавируса. Полиция задержала более 100 демонстрантов, сообщает издание Die Welt.

Несанкционированная городскими властями акция проходила у театра «Фольксбюне» (Берлинский народный театр) в центре немецкой столицы. Около трех часов дня (16:00 мск) полицейские выставили заграждения на ведущих к театру улицах, чтобы к митингу не присоединились новые протестующие, а потом сотрудники правоохранительных органов с помощью громкоговорителей призвали демонстрантов разойтись по домам. Тем более, что в стране вообще запрещено собираться в группы в связи с пандемией COVID-19.

В акции на площади Розы Люксембург приняли участие представители самых разных политических течений. По мнению протестовавших, принятые властями ФРГ меры борьбы с распространением коронавируса среди населения ограничивают их права и свободы.

Между тем, как писал сайт kp.ru, по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией Германия занимает пятое место в мире. Однако, по словам канцлера Ангелы Меркель, жесткие карантинные меры показали эффективный результат, и резкий рост числа зараженных COVID-19 постепенно идет на спад.

Напомним, в Германии появились в продаже экспресс-тесты на коронавирус, которые не требуют лабораторных условий и долгого (больше двух часов) ожидания результата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как с помощью экспресс-анализов ученые собираются обуздать эпидемию коронавируса

Только тотальное тестирование позволит выявить армию пациентов-невидимок с бессимптомным течением COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Назвали препятствие для назначения Саакашвили вице-премьером Украины
Россияне рассказали, как во время изоляции заменяют реальные путешествия
Эксперт объяснила нежелание людей носить медицинские маски
Последние новости на утро 26 апреля 2020: в России начали готовиться к отмене ограничений
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
Белый дом опроверг слухи о скорой отставке главы Минздрава США
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 26 апреля 2020 года составило 3047 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 26 апреля 2020: 605 заболевших за сутки, 8,5 тыс инфицированных за время пандемии
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 26 апреля 2020 года превысило 8 тысяч человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 26 апреля 2020 года возросло до 404 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 26 апреля 2020: фермеры подарили медикам мед, большинство пациентов лечится дома
Число заболевших коронавирусом в Москве на 26 апреля 2020 приближается к 40 тысячам человек
Самолет с эвакуированными из Таиланда россиянами приземлился в Хабаровске
МЧС призывает россиян строго соблюдать режим самоизоляции
NYT: В США из-за коронавируса в 46 раз вырос спрос на лекарства от малярии
Психологи МЧС назвали бессистемный просмотр информации о коронавирусе признаком тревоги
США внимательно наблюдают за первым военным спутником Ирана
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
В США разбился небольшой самолет, погибли три человека
Пожар на заводе «Техпрогресс» в Туле потушен
Пхеньян сообщил, что Ким Чен Ын жив и деятелен
Пожар на заводе «Техпрогресс» в Туле локализован
«Не стоит времени и усилий!»: Трамп не видит смысла в регулярных брифингах по коронавирусу
На западе Колумбии сошел оползень, погибли три человека
Глава Минздрава Израиля подал в отставку из-за коронавируса
МЧС России поручено провести дезинфекцию домов и улиц
На заводе «Техпрогресс» в Туле вспыхнул пожар
В Берлине прошла акция протеста против карантина, задержаны более 100 человек