На заводе «Техпрогресс» в Туле вспыхнул пожар

26 Апр 2020 2020-04-26T00:36:47+03:00

Сообщается, что пострадавших нет Фото: Тимур ХАНОВ

Горят резиновые технические изделия на площади около 800 кв. м

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Поздним вечером в субботу, 25 апреля, вспыхнул пожар на заводе «Техпрогресс» в Туле, где производят изделия из битума и дорожно-полимерну. ленту «Лендор». По данным пресс-службы МЧС России, на крытой площадке горят резиновые технические изделия, общая площадь возгорания составляет около 800 квадратных метров.

«На крытой площадке происходит горение резинотехнических изделий на площади 800 квадратных метров. На месте работает десять автоцистерн», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что к месту происшествия дополнительно направляются еще четыре поливомоечные машины, чтобы подвозить пожарным воду.

К счастью, пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 8 апреля в районе Кунцево в Москве загорелся дом престарелых «Третий возраст», расположенный в частном секторе Мякинино, в результате погибли шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU