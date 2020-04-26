МЧС России поручено провести дезинфекцию домов и улиц

26 Апр 2020 2020-04-26T00:54:03+03:00

Кабмин ждет от министерства предложений по этому вопросу до 27 апреля

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МЧС, министерство обороны и Роспотребнадзор должны до 27 апреля представить свои предложения по массовой дезинфекции зданий и улиц в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. Такое ведомствам дало российское правительство по итогам заседания президиума координационного совета при кабинете министров по борьбе с распространением коронавируса.

«МЧС России, Минобороны России, Роспотребнадзору проработать вопрос разворачивания временных коек и представить предложения о возможных мероприятиях и сроках по проведению массовой дезинфекции зданий, сооружений и уличных пространств», - говорится в перечне поручений, опубликованном на официальном сайте кабмина.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее премьер Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 30 апреля подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса для индивидуальных предпринимателей и отдельных организаций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU