Глава Минздрава Израиля подал в отставку из-за коронавируса
Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман в субботу, 25 апреля, заявил, что он покидает свой пост и уже подал в отставку, сообщает государственное израильское радио Kan.
По его данным, Лицман поставил об этом в известность премьера Биньямина Нетаньяху, попросив перевести его на должность министра строительства и жилищного хозяйства.
Отмечается, что глава Минздрава принял такое решение на фоне критики действий ведомства, предпринятых ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале апреля стало известно, что Яаков Лицман заразился коронавирусом, причем тесты показали наличие опасной инфекции не только у самого главы израильского Минздрава, но и у его жены. Супруги перенесли заболевание без осложнений, находились на домашнем карантине.
На сегодняшний день в еврейском государстве зафиксировано 15,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 199 больных. Выздоровели 6435 человек. За последние сутки медики выявили коронавирус у 240 граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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