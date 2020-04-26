2020-04-26T01:18:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава Израиля подал в отставку из-за коронавируса

Лицман попросил премьера перевести его в министерство строительства и жилищного хозяйства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр здравоохранения Израиля Яаков ЛицманМинистр здравоохранения Израиля Яаков ЛицманФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман в субботу, 25 апреля, заявил, что он покидает свой пост и уже подал в отставку, сообщает государственное израильское радио Kan.

По его данным, Лицман поставил об этом в известность премьера Биньямина Нетаньяху, попросив перевести его на должность министра строительства и жилищного хозяйства.

Отмечается, что глава Минздрава принял такое решение на фоне критики действий ведомства, предпринятых ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале апреля стало известно, что Яаков Лицман заразился коронавирусом, причем тесты показали наличие опасной инфекции не только у самого главы израильского Минздрава, но и у его жены. Супруги перенесли заболевание без осложнений, находились на домашнем карантине.

На сегодняшний день в еврейском государстве зафиксировано 15,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 199 больных. Выздоровели 6435 человек. За последние сутки медики выявили коронавирус у 240 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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