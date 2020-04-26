2020-04-26T02:12:39+03:00
Происшествия

На западе Колумбии сошел оползень, погибли три человека

Разрушены несколько домов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ЧП случилось в субботу утром в муниципалитете АрхелияЧП случилось в субботу утром в муниципалитете АрхелияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На западе Колумбии сошел оползень, погибли по мере три человека, еще один местный житель получил травмы, передает радиостанция Efe Eme.

По ее данным, трагедия произошла утром в субботу, 25 апреля, в городе Архелия (западный департамент Каука). Причиной схода оползня стали проливные дожди, в результате были разрушены несколько домов. Пострадавший с травмами доставлен в ближайшую больницу. Спасательные и поисковые работы на месте происшествия продолжаются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле 2017 года в колумбийской провинции Путумайо на юго-западе страны сошел оползень, который унес жизни более 150 местных жителей, еще около 200 пострадали. Тогда в городе с населением 345 тысяч человек были разрушены 17 кварталов, к разбору завалов привлекались военные и полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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