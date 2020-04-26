На западе Колумбии сошел оползень, погибли три человека
На западе Колумбии сошел оползень, погибли по мере три человека, еще один местный житель получил травмы, передает радиостанция Efe Eme.
По ее данным, трагедия произошла утром в субботу, 25 апреля, в городе Архелия (западный департамент Каука). Причиной схода оползня стали проливные дожди, в результате были разрушены несколько домов. Пострадавший с травмами доставлен в ближайшую больницу. Спасательные и поисковые работы на месте происшествия продолжаются.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле 2017 года в колумбийской провинции Путумайо на юго-западе страны сошел оползень, который унес жизни более 150 местных жителей, еще около 200 пострадали. Тогда в городе с населением 345 тысяч человек были разрушены 17 кварталов, к разбору завалов привлекались военные и полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU