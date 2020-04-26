2020-04-26T02:05:50+03:00
Коронавирус Covid-19

«Не стоит времени и усилий!»: Трамп не видит смысла в регулярных брифингах по коронавирусу

Последние два месяца президент США практически каждый день выступает перед журналистами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом домеПрезидент США Дональд Трамп на брифинге в Белом домеФото: REUTERS
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Последние два месяца президент США Дональд Трамп практически каждый день выступает перед журналистами в Белом доме, рассказывая им о ситуации с коронавирусом в стране и своем отношении к международным проблемам.

А теперь заявил, что не видит смысла в ежедневных брифингах по коронавирусу. По его словам, репортеры настроены недоброжелательно, задают каверзные вопросы, а потом перевирают ответы.

«В чем смысл пресс-конференций в Белом доме, когда лживые СМИ задают только враждебные вопросы, а затем отказываются сообщать правду или точные факты. Они получают рекордные рейтинги, а американцы получают только лживые новости», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

«Не стоит времени и усилий!» - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американский лидер пожаловался журналистам, что из-за COVID-19 практически не покидает Белый дом, а ему уже очень хотелось бы, чтобы это вынужденное затворничество поскорее закончилось.

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Демарш президента США не стал неожиданностью. Ранее в апреле он уже заявлял, что ВОЗ «облажалась» с коронавирусом, грозился реформировать ее, либо создать альтернативную международную организацию по здоровью. Теперь от угроз перешел к действиям (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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