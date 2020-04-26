США внимательно наблюдают за первым военным спутником Ирана

26 Апр 2020 2020-04-26T04:17:28+03:00

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Первый военный спутник Ирана Noor, запущенный на орбиту 22 апреля, – это просто «вращающаяся в космосе веб-камера», которая вряд ли может предоставлять Тегерану какие-нибудь разведывательные данные. По крайней мере, так считает командующий Космическими силами США генерал Военно-воздушных сил Джон Реймонд.

Он подчеркнул, что американские «Космические силы продолжают отслеживать два объекта, связанные с произведенным Ираном космическим запуском». Речь идет об иранском спутнике Noor и ступени ракеты-носителя Qased, которая и вывела аппарат на орбиту. Генерал Реймонд называет его «микроспутником».

«Иран заявляет, что он (Noor) может производить съемку. На самом деле это вращающаяся в космосе веб-камера. Вряд ли предоставляет разведданные», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля этого года Иран успешно запустил ракету со спутником дистанционного зондирования земли собственного производства, однако вывести его на орбиту не получилось. В Минобороны страны тогда пояснили, что аппарат не смог набрать скорость, необходимую для достижения нужной высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU