2020-04-26T04:44:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Психологи МЧС назвали бессистемный просмотр информации о коронавирусе признаком тревоги

Во время самоизоляции не стоит искать информацию о COVID-19 в недостоверных источниках, лучше смотреть фильмы и читать книги
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Психологи МЧС рассказали об основных признаках общей тревоги во время самоизоляцииПсихологи МЧС рассказали об основных признаках общей тревоги во время самоизоляцииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во время самоизоляции из-за вспышки коронавируса не стоит искать информацию о COVID-19 в недостоверных источниках, лучше смотреть фильмы, слушать любимую музыку, делать спортивные упражнения дома или читать книги. А чтобы все же получить ответы на тревожащие вопросы, – выбрать три-пять сайтов с официальными данными, советуют психологи МЧС.

Специалисты говорят, что бессистемный и длительный просмотр «информационных материалов по тревожащей теме, когда сложно остановиться», – это один из основных признаков общей тревоги.

«Тревога – это чувство, которое помогает человеку собраться, стать более внимательным», - говорится в рекомендациях Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП), однако при этом отмечается, что бывают случаи, когда беспокойство чрезмерно, и тогда людям сложно на чем-то сосредоточиться, заняться действительно важными делами.

Если же тревога вас «накрывает с головой», появляются неприятные ощущения сильного сердцебиения, учащается дыхание, чувство тяжести в груди или даже трудно сделать глубокий вдох, начинают дрожать руки – прекращайте читать новости о коронавирусе, сделайте несколько дыхательных упражнений, переключитесь на что-нибудь другое. Кроме того, психологи советуют не скрывать своих переживаний и не стесняться обращаться за помощью не только к родным, но и к специалистам, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в МЧС уже советовали читать поменьше эмоциональных новостей на карантине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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