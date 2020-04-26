МЧС призывает россиян строго соблюдать режим самоизоляции

26 Апр 2020 2020-04-26T05:40:18+03:00

Тем, кто находится на карантине, можно покидать дом только в исключительных случаях при угрозе жизни

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МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.

В ведомстве напомнили, что режим самоизоляции применяется для прибывших из стран, в которых сложилась неблагоприятная ситуация по количеству заражений, для тех, кто заразился, но болеет в легкой форме и тех, кто находится под подозрением, как возможный переносчик инфекции.

Напомним, в России действует режим самоизоляции. Как писал сайт kp.ru, ранее в Роспотребнадзоре выступили против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова сказала, что необходимы еще «минимум две недели жестких ограничений».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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ИСТОЧНИК KP.RU