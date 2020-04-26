МЧС призывает россиян строго соблюдать режим самоизоляции
МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
В ведомстве напомнили, что режим самоизоляции применяется для прибывших из стран, в которых сложилась неблагоприятная ситуация по количеству заражений, для тех, кто заразился, но болеет в легкой форме и тех, кто находится под подозрением, как возможный переносчик инфекции.
Напомним, в России действует режим самоизоляции. Как писал сайт kp.ru, ранее в Роспотребнадзоре выступили против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова сказала, что необходимы еще «минимум две недели жестких ограничений».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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