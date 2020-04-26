Самолет с эвакуированными из Таиланда россиянами приземлился в Хабаровске
Ранним утром в воскресенье, 26 апреля, в Хабаровском аэропорту приземлился самолет Airbus А319 авиакомпании «Аврора», который эвакуировал российских туристов из Таиланда.
«Посадка состоялась в 12.20 (5.20 по московскому времени). По предварительным данным, на борту 113 человек», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани Хабаровска.
Прилетевших из Бангкока пассажиров чартерного рейса, которые не смогли вовремя вернуться на Родину из-за прерванного в связи со вспышкой коронавируса авиасообщения между странами, встретили врачи: путешественников принимают в соответствии с противоэпидемическими предписаниями по COVID-19.
Всех прибывших разместят на двухнедельный карантин в гостинице, приспособленной под обсерватор, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в ближайшие время ожидаются также вывозные рейсы из Италии, Израиля, ОАЭ, Армении, Мальдив и Шри-Ланки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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