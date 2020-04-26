2020-04-26T05:58:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Самолет с эвакуированными из Таиланда россиянами приземлился в Хабаровске

Вывозным рейсом «Авроры» домой вернулись 113 туристов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Рейс с российскими туристами из Бангкока прибыл в ХабаровскРейс с российскими туристами из Бангкока прибыл в ХабаровскФото: Мария ГОРЕЛОВА
Изменить размер текста:

Ранним утром в воскресенье, 26 апреля, в Хабаровском аэропорту приземлился самолет Airbus А319 авиакомпании «Аврора», который эвакуировал российских туристов из Таиланда.

«Посадка состоялась в 12.20 (5.20 по московскому времени). По предварительным данным, на борту 113 человек», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани Хабаровска.

Прилетевших из Бангкока пассажиров чартерного рейса, которые не смогли вовремя вернуться на Родину из-за прерванного в связи со вспышкой коронавируса авиасообщения между странами, встретили врачи: путешественников принимают в соответствии с противоэпидемическими предписаниями по COVID-19.

Всех прибывших разместят на двухнедельный карантин в гостинице, приспособленной под обсерватор, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ближайшие время ожидаются также вывозные рейсы из Италии, Израиля, ОАЭ, Армении, Мальдив и Шри-Ланки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 26 апреля 2020 года возросло до 404 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 26 апреля 2020: фермеры подарили медикам мед, большинство пациентов лечится дома
Число заболевших коронавирусом в Москве на 26 апреля 2020 приближается к 40 тысячам человек
Самолет с эвакуированными из Таиланда россиянами приземлился в Хабаровске
МЧС призывает россиян строго соблюдать режим самоизоляции
NYT: В США из-за коронавируса в 46 раз вырос спрос на лекарства от малярии
Психологи МЧС назвали бессистемный просмотр информации о коронавирусе признаком тревоги
США внимательно наблюдают за первым военным спутником Ирана
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
В США разбился небольшой самолет, погибли три человека
Пожар на заводе «Техпрогресс» в Туле потушен
Пхеньян сообщил, что Ким Чен Ын жив и деятелен
Пожар на заводе «Техпрогресс» в Туле локализован
«Не стоит времени и усилий!»: Трамп не видит смысла в регулярных брифингах по коронавирусу
На западе Колумбии сошел оползень, погибли три человека
Глава Минздрава Израиля подал в отставку из-за коронавируса
МЧС России поручено провести дезинфекцию домов и улиц
На заводе «Техпрогресс» в Туле вспыхнул пожар
В Берлине прошла акция протеста против карантина, задержаны более 100 человек