Самолет с эвакуированными из Таиланда россиянами приземлился в Хабаровске

26 Апр 2020 2020-04-26T05:58:28+03:00

Рейс с российскими туристами из Бангкока прибыл в Хабаровск Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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Ранним утром в воскресенье, 26 апреля, в Хабаровском аэропорту приземлился самолет Airbus А319 авиакомпании «Аврора», который эвакуировал российских туристов из Таиланда.

«Посадка состоялась в 12.20 (5.20 по московскому времени). По предварительным данным, на борту 113 человек», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани Хабаровска.

Прилетевших из Бангкока пассажиров чартерного рейса, которые не смогли вовремя вернуться на Родину из-за прерванного в связи со вспышкой коронавируса авиасообщения между странами, встретили врачи: путешественников принимают в соответствии с противоэпидемическими предписаниями по COVID-19.

Всех прибывших разместят на двухнедельный карантин в гостинице, приспособленной под обсерватор, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ближайшие время ожидаются также вывозные рейсы из Италии, Израиля, ОАЭ, Армении, Мальдив и Шри-Ланки.

ИСТОЧНИК KP.RU