Белый дом опроверг слухи о скорой отставке главы Минздрава США

26 Апр 2020 2020-04-26T06:48:52+03:00

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Слухи о скорой отставке главы Минздрава США оказались сильно преувеличены: официальный представитель Белого дома Джадд Дир опроверг появившуюся в американских СМИ информацию о том, что президентская администрация подыскивает замену нынешнему министру здравоохранения страны Алексу Азару, передает агентство Reuters.

«Министерство здравоохранения под руководством министра Азара продолжает руководить рядом важнейших задач от президента», - приводит агентство слова Дира.

Представитель Белого дома добавил, что «любые спекуляции о сотрудниках безответственны и отвлекают правительство от реагирования на пандемию COVID-19».

Ранее газета Wall Street Journal опубликовала статью о том, что Азар до середины марта уверял президента Дональда Трампа в том, что ситуация с коронавирусом в Штатах под контролем, и пандемия не так страшна, как ее малюют в СМИ. После этой публикации и появились сообщения о возможной отставке главы Минздрава, многие американские издания – в частности, Politico – даже называли имена предполагаемых кандидатур на его место.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала вспышки коронавируса уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии, а число заразившихся стремительно приближается к миллиону: на сегодняшний день в стране заразились 954360 человек, умерли 54049 больных.

ИСТОЧНИК KP.RU