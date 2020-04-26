Эксперт объяснила нежелание людей носить медицинские маски

26 Апр 2020 2020-04-26T07:15:40+03:00

Психолог отметила, что наиболее «удачливые» после окончания пандемии будут считать, что это было лишь массовым помешательством

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Нежелание носить медицинские маски во время пандемии коронавирусной инфекции можно объяснить попыткой убедить себя в том, что ситуация гораздо безопаснее, чем на самом деле. Так считает ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

Как сообщает РИА Новости, эксперт отметила, что отрицание является одним из «самых распространенных стресс-копингов» в ответ на чувство тревоги.

По ее словам, наиболее «удачливые» после окончания пандемии будут считать, что «ничего объективного не случилось и всё это было массовым помешательством». При этом такие люди могут осложнять эпидемиологическую обстановку и не решают проблему с собственной тревогой.

Психолог добавила, что такое «отрицание» можно увидеть и в других странах. Так во Франции раньше было трудно убедить людей просто сидеть дома в период самоизоляции.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, как сделать медицинскую маску своими руками

ИСТОЧНИК KP.RU