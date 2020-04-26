2020-04-26T08:28:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Доктор Комаровский сообщил, при какой «дозе» есть «огромные шансы» на легкую форму болезни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Эксперт рассказал об «инфицирующей дозе» коронавирусаЭксперт рассказал об «инфицирующей дозе» коронавирусаФото: REUTERS
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Человек заражается коронавирусом лишь тогда, когда определенная «инфицирующая доза» коронавируса проникает на слизистые оболочки дыхательных путей или конъюнктиву глаза. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, такая «доза» зависит от множества факторов, в том числе свойств самого вируса, способа заражения, а также наличия у организма предшествующего опыта встреч с этой инфекцией.

Комаровский поясняет, что если организм человека с коронавирусом еще не встречался, то для заражения достаточно небольшой «инфицирующей дозы».

«Повстречаться с одной такой "инфицирующей дозой" - это очень даже неплохой вариант: есть огромные шансы на легкую или даже бессимптомную форму болезни. Встретить сразу 10 "инфицирующих доз" - это уже реальный риск для жизни», - написал он в своем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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