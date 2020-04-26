Российские десантники впервые в истории прыгнули с парашютами с высоты 10 км в Арктике
Российские десантники впервые в истории совершили прыжок с парашютами с высоты 10 километров в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Об этом сообщили в Минобороны.
«Впервые в мировой истории мы провели групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 000 м с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач. Такого до нас еще никто не делал», - заявил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.
Он рассказал, что десантирование велось из военно-транспортных самолетов Ил-76, а десантники использовали парашютную систему специального назначения нового поколения, а также кислородное оборудование, специальное снаряжение, приборы навигации и обмундирование.
В ведомстве утонили, что десантирование в арктических условиях было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования ВДВ.
Десантирования на новых парашютных системах с высоты 10 тысяч метров в арктических условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU