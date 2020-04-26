В больнице в Коммунарке находится 441 пациент с коронавирусом

26 Апр 2020 2020-04-26T09:41:37+03:00

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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, сколько пациентов проходят лечение в медучреждении.

По его словам, всего в больнице находится 650 пациента. Из них 630 человек, то есть 97%, с диагнозом «пневмония». От новой коронавирусной инфекции в медучреждении лечатся 441 или 68%. На кислороде вне ОРИТ находится 125 пациентов (19%), в отделение реанимации и интенсивной терапии - 61 пациент (9%), из которых 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, то есть 5% от общего числа пациентов или 54% от числа больных ОРИТ.

Всего за сутки в медучреждение поступило 87 человек

Кроме того, главврач рассказал и о возрастной структуре больных, которые находятся в реанимации. Так пациентов до 40 лет в отделении ОРИТ находится 3 человека (5%), от 41 до 60 лет – 26 пациентов (43%) и 32 (52%) старше 61.

Напомним, по последним данным в России зарегистрировано 74 588 случаев заражения коронавирусом в 85 регионов страны. Жертвами инфекции стали 681 человек, а выздоровели - 6 250.

ИСТОЧНИК KP.RU