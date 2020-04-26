Дзюба назван одним из лучших игроков Европы с истекающими контрактами

26 Апр 2020 2020-04-26T10:36:59+03:00

Ближайшим летом российский форвард может перейти из «Зенита» в один из итальянских клубов

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Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба попал в рейтинг самых дорогостоящих, по оценке Transfermarkt, футболистов, чьи контракт с нынешними командами истекают в конце июня 2020 года.

Британский портал Football365, опубликовавший рейтинг, отмечает, что российский футболист с детства болеет за мадридский «Реал» и хотел бы выступать за «королевский» клуб. «К несчастью для Дзюбы, ему вряд ли позволят выбирать. Скорее всего, он продолжит карьеру в Италии или в лондонском «Тоттенхэме», - заключил издания.

В рейтинге Дзюба занял седьмое место. В тройке лидеров находятся Тома Менье («ПСЖ»), Виллиан («Челси»), Дрис Мертенс («Наполи»), за ними следуют Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Райан Фрейзер («Борнмут»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Лейвин Курзава («ПСЖ»), Чарлес Арангис («Байер»), Давид Силва («Манчестер Сити»)

ИСТОЧНИК KP.RU