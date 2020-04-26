2020-04-26T10:36:59+03:00
Спорт

Дзюба назван одним из лучших игроков Европы с истекающими контрактами

Ближайшим летом российский форвард может перейти из «Зенита» в один из итальянских клубов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Дзюба назван одним из лучших игроков Европы с истекающими контрактамиДзюба назван одним из лучших игроков Европы с истекающими контрактамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба попал в рейтинг самых дорогостоящих, по оценке Transfermarkt, футболистов, чьи контракт с нынешними командами истекают в конце июня 2020 года.

Британский портал Football365, опубликовавший рейтинг, отмечает, что российский футболист с детства болеет за мадридский «Реал» и хотел бы выступать за «королевский» клуб. «К несчастью для Дзюбы, ему вряд ли позволят выбирать. Скорее всего, он продолжит карьеру в Италии или в лондонском «Тоттенхэме», - заключил издания.

В рейтинге Дзюба занял седьмое место. В тройке лидеров находятся Тома Менье («ПСЖ»), Виллиан («Челси»), Дрис Мертенс («Наполи»), за ними следуют Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Райан ФрейзерБорнмут»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Лейвин Курзава («ПСЖ»), Чарлес Арангис («Байер»), Давид Силва («Манчестер Сити»)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заключенные СИЗО на Украине устроили бунт из-за больного коронавирусом
Число заболевших коронавирусом на эсминце ВМС США USS Kidd выросло почти вдвое
В больницах города Ухань не осталось ни одного пациента с коронавирусом
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Дзюба назван одним из лучших игроков Европы с истекающими контрактами
В Москве от коронавируса вылечились более 3 175 человек
Маас осудил «европейскую гонку» за то, кто скорее откроет границы для туризма
Роспотребнадзор: в России проведено уже более 2,8 млн тестов на коронавирус
В больнице в Коммунарке находится 441 пациент с коронавирусом
Российские десантники впервые в истории прыгнули с парашютами с высоты 10 км в Арктике
Италия собирается закрыть границы для туристов до конца года
Эксперт рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Назвали препятствие для назначения Саакашвили вице-премьером Украины
Россияне рассказали, как во время изоляции заменяют реальные путешествия
Эксперт объяснила нежелание людей носить медицинские маски
Последние новости на утро 26 апреля 2020: в России начали готовиться к отмене ограничений
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
Белый дом опроверг слухи о скорой отставке главы Минздрава США
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 26 апреля 2020 года составило 3047 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 26 апреля 2020: 605 заболевших за сутки, 8,5 тыс инфицированных за время пандемии