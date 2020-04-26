2020-04-26T11:47:20+03:00
В мире

Заключенные СИЗО на Украине устроили бунт из-за больного коронавирусом

В знак протеста трое заключенных порезали себе предплечья
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Заключенные СИЗО на Украине устроили бунт из-за больного коронавирусомЗаключенные СИЗО на Украине устроили бунт из-за больного коронавирусомФото: REUTERS
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На Украине заключенные Черновицкого СИЗО устроили протест, когда туда доставили осужденного, больного коронавирусом. Трое в знак протеста даже нанесли себе телесные увечья и порезали предплечья. В итоге правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства. Об этом рассказала уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО», -сообщила парламентарий.

Более того, в трех камерах СИЗО заключенные оказывали сопротивление и не впускали персонал для проверки. Правоохранителям пришлось применить силу, а на одного осужденного надели наручники.

По последним данным на Украине выявлено 8 125 заражений коронавирусом, выздоровели 782 человека, но 201 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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