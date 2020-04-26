2020-04-26T12:22:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В России за сутки от коронавируса умерло 66 человек

В стране зафиксировано 6 361 новых случаев заболевания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России за сутки от коронавируса умерло 66 человекВ России за сутки от коронавируса умерло 66 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За последние сутки в России зафиксировано 66 летальных исходов среди заражённых коронавирусом. Выявлено 6 361 новых случаев заражения, почти половина инфицированных (45,9%) не имели симптомов заболевания. Выздоровели еще 517 пациентов. Об этом сообщил Оперштаб.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 26 апреля, в начала эпидемии в России зарегистрировано 80 949 заболевших в 85 регионах. За весь период жертвами инфекции стали 747 человек, а число выздоровевших пациентов составляет 6 767 человек

Наибольшее число новых случаев было зарегистрировано в Москве, где за минувшие сутки выявлено 2 971 заражений, Подмосковье - 576, Нижегородской области - 153.

Как писал ранее сайт kp.ru, в Роспотребнадзоре сообщили, что на данный момент под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие коронавируса находятся 173 тысячи человек. За минувшие сутки в нашей стране было проведено 156 тысяч тестов на коронавирус, всего сделано более 2,8 миллиона тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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