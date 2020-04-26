Судно, способное достроить «Северный поток – 2», возвращается в находку

26 Апр 2020 2020-04-26T12:25:49+03:00

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Судно «Академик Черский», которое может помочь в завершении строительства газопровода «Северный поток – 2», изменило маршрут и возвращается в Находку. Об этом говорят данные мониторингового сервиса, отслеживающего движение кораблей, Vesselfinder.

По данным программы в настоящее время судно проходит Ла-Манш.

Ранее «Академик Черский» вышел из испанского порта Лас-Пальмас на Канарских островах и, как сообщали данные навигационного портала Myshiptracking, направился в египетский Порт-Саид. Однако, через пару дней судно изменило свое направление и направилось на север вдоль Атлантического к побережью Португалии.

Напомним, строительство российского трубопровода приостановили, когда из-за американских санкций, введенных против подрядчиков в декабре прошлого года, швейцарский компания Allseas прекратил укладывать трубы для газопровода. Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может завершить проект самостоятельно и без участия иностранных подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU