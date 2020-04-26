2020-04-26T12:53:41+03:00
Экономика

Кабмин попросили сократить период отсрочки по начислению пени за неуплату ЖКХ

Руководители энергетических компаний сообщают, что задолженность граждан перед сектором жилищно-коммунального хозяйства составляла более 1,3 трлн рублей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Кабмин попросили сократить период отсрочки по начислению пени за неуплату ЖКХКабмин попросили сократить период отсрочки по начислению пени за неуплату ЖКХФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Руководители энергетических компаний попросили кабмин сократить мораторий по начислению пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг, установленный до 1 января 2021 года. Такая просьба была направлена в письме на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова и первого заместителя председателя правительства Юрия Борисова

Как передает РБК, в документе говорится о том, еще в докризисный период задолженность граждан перед сектором жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) составляла 1,3 трлн рублей, а объем выручки в сфере энергетики и коммунальных услуг превышает 5 трлн руб., что равно 5% ВВП.

«При массовом прекращении оплаты коммунальных услуг, уже начиная co второго квартала 2020 года, пострадают энергосбытовые компании — гарантирующие поставщики электроэнергии, теплоснабжающие организации всех типов, управляющие компании жилищного сектора», — говорится в письме.

Напомним, вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что правительство пока не планирует увеличивать тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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