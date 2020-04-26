За шесть лет число детей-сирот в России сократилось вдвое
За последние шесть лет число детей, оставшихся без семьи, сократилось вдвое. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных в Университете прокуратуры по вопросам защиты прокурорами прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
«Наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние шесть лет их число сократилось практически вдвое - с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году», - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Однако в ведомстве обратили внимание на законодательные пробелы, которе осложняют ситуацию. Так привели в пример отсутствие законодательно закрепленного термина «постинтернатное сопровождение», в результате чего ребенок остается без должной защиты.
В Генпрокуратуре предложили принять федеральные законы, регулирующие вопрос социальной адаптации детей-сирот, а также усовершенствовать механизм обеспечения их жильем и поиск альтернативных форм реализации жилищных прав.
ИСТОЧНИК KP.RU